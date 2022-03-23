Сеул, 23 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Южнокорейская группа BTS взяла сразу две награды на американской музыкальной премии iHeartRadio Music Awards. Об этом сообщает Yonhap News.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

Согласно опубликованным данным, композиция бойз-бенда «Butter» признана «Лучшим музыкальным видео», а фанаты группы выиграли в номинации «Лучшая армия фанатов».

Известно, что группа побеждает в категории «Лучшее музыкальное видео» третий год подряд.

Отметим, что BTS также были номинированы в категории «Лучший дуэт/группа», однако награду ушла дуэту Silk Sonic, состоящего из Бруно Марса и Андерсона Паака.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейский бойз-бенд выступит на 64-й церемонии вручения премии «Грэмми».

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