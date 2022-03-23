Москва, , 13:15 — REGNUM Попытки нефти 22 марта продолжить рост натолкнулись на сопротивление вблизи отметки $120 за баррель, которая повлекла фиксацию прибыли и закрытию Brent ниже уровня $115, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Поезд с нефтепродуктами Pixabay.com

«Впрочем, сегодня, 23 марта, восходящий уклон возобновился — трейдеры в очередной раз выкупают просадку, даже столь незначительную.

Впрочем, за оживлением покупателей стоит не столько технический фактор, сколько фундаментальный.

На терминале под Новороссийском из-за аварии по причине сильного ветра приостановлена работа двух из трех выносных причальных устройств, что грозит сокращением отгрузки нефти на танкеры в пять раз, а на ремонтные работы потребуется около месяца.

Инцидент добавляет игрокам беспокойства по поводу перебоев в поставках на фоне геополитических событий, которые привели к санкциям в отношении России, затронувшим в том числе энергетический сектор.

Локального оптимизма покупателям добавил отчет API, отразивший неожиданное сокращение запасов сырой нефти на 4,3 млн баррелей, тогда как аналитики рассчитывали на их прирост по итогам прошлой недели.

Если сегодняшняя официальная статистика минэнерго США подтвердит падение объемов, это станет дополнительным катализатором покупок в ходе североамериканской сессии.

Тем временем в ЕС продолжаются обсуждения полного отказа от российской нефти, против чего выступает Германия, которая сильно зависима от газа, поставляемого РФ.

Невысокая (на данном этапе) вероятность такого сценария сдерживает более энергичный подъем Brent, которая вернулась в середину недавнего диапазона и, похоже, пока будет оставаться в его пределах», — пояснил эксперт.

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