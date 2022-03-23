Москва, 23 марта 2022, 13:14 — REGNUM Решение отправить миротворцев НАТО станет опрометчивым и опасным решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
По его словам, последствия такого решения будут труднопоправимыми.
Ранее идею отправки миротворцев НАТО на Украину, о которой заявляют власти Польши, прокомментировал глава МИД Сергей Лавров. Он предположил, что Польше хотела бы обосноваться на западе Украины.