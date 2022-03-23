Москва, 23 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Решение отправить миротворцев НАТО станет опрометчивым и опасным решением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По его словам, последствия такого решения будут труднопоправимыми.

Ранее идею отправки миротворцев НАТО на Украину, о которой заявляют власти Польши, прокомментировал глава МИД Сергей Лавров. Он предположил, что Польша хотела бы обосноваться на западе Украины.