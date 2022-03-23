Триполи, 23 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. На окраинах ливийской столицы Триполи произошёл взрыв. Об этом 23 марта сообщает Canat Fabrayr со ссылкой на местные источники.

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По их данным, инцидент произошёл в промышленном квартале района Салах-эд-Дин на юге города.

Отмечается, что в одном из зданий сдетонировали боеприпасы, оставшиеся после попытки штурма Триполи весной 2019 года. В результате взрыва шестеро военных 444-й бригады ливийской армии получили ранения различной степени тяжести.

В район инцидента прибыло сапёрное подразделение, которое ведёт поиск неразорвавшихся боеприпасов.