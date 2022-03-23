Москва, 23 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Предположения о том, что Китай «под сурдинку» ситуации в мире и спецоперации России на Украину мог бы напасть на Тайвань — это спекуляции. Об этом 23 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Спекуляций и так много, вы наверняка читаете все это, насчет того, что Китай мог бы сейчас воспользоваться этой ситуацией и под сурдинку напасть на Тайвань. Такие простые комбинации, одноходовочки, знаете, сейчас там много чего говорят», — сказал Лавров на встрече с преподавателями и студентами МГИМО.

Как передавало ИА REGNUM, ранее газета The Washington Post сообщила, что попытки американского руководства изменить политику Китая по России и Украине пока не имеют успеха.

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