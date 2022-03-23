Чебоксары, , 13:10 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства аварии на федеральной трассе М-7 «Волга» в Моргаушском районе, где микроавтобус столкнулся с иномаркой. В ДТП пострадал один человек, сообщает ГИБДД Чувашии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла 22 марта около 21:10 на 621-м км федеральной трассы М-7 в Моргаушском районе. Предварительно полиция установила, что водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортёр» при развороте не уступил дорогу и врезался в «Форд Торнео». В ГИБДД отмечают, что на момент происшествия в салоне микроавтобуса находились шесть пассажиров, в том числе один человек госпитализирован.

К административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 12.24 КоАП («Нарушение ПДД, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»), правоохранители привлекли водителя «Фольксвагена». Также в ведомстве считает, что водитель микроавтобуса оказывал платные услуги по перевозке пассажиров, не имея соответствующих документов на оказание таких услуг.

«Пассажиров водитель собирал через специальное приложение поиска попутчиков», — отмечают в ГИБДД Чувашии.

Рассматривается вопрос о привлечении водителя микроавтобуса к ответственности по ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации»). Транспортное средство отправлено на специализированную стоянку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее авария с участием пассажирских транспортных средств произошла в Чебоксарах 16 марта 2022 года. В городе столкнулись маршрутка, троллейбус и грузовик — два человека получили травмы.

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