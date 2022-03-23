Москва, , 13:08 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину пока не поступила информация от Главной военной прокуратуры о причинах нахождения срочников на Украине. Об этом 23 марта сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По его словам, главе государству пока не поступили результаты проверки от Главной военной прокуратуры, выясняющей, почему солдаты срочной службы оказались задействованы в специальной военной операции на Украине. Песков отметил, что пока прошло мало времени.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин дал поручение провести проверку и найти виновных в отправке военнослужащих-срочников на Украину для участия в спецоперации.