23 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы правительства Дании Метте Фредериксен о том, что беженцы с Украины не должны интегрироваться в датское общество, а должны будут вернуться на Украину и как можно скорее помочь восстановить свою родину.

Мирослава Романенко, , 13:29 — REGNUM Беженцы с Украины не должны интегрироваться в датское общество, а должны будут вернуться на Украину и как можно скорее помочь восстановить свою родину. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 22 марта заявила глава правительства Дании Метте Фредериксен.

Дания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Быть беженцем — это временно. Беженцы должны вернуться и помочь своей родине восстановиться, когда у них будет такая возможность. Это даст Дании возможность помочь другим беженцам», — пояснила политик.

Новость обсудили в телеграм-каналах «Запрещённая Украина» и «Open Ukraine / УКРАИНА», а также в телеграм-канале украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры. Также заявление политика обсудили на странице издания «ШарийNET» в социальных сетях «ВКонтакте» и Twitter.

«Дания не собирается интегрировать в свое общество украинских беженцев. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен. Весь мир с нами!» — написал автор телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

Метте Фредериксен U.S. Department of State

«Розовые очки бьются стёклами внутрь…» — с сарказмом отреагировал Helgi H.

«Что так?» — недоумевает Людмила.

«Что-то пошло не так…» — задумался Vadim.

«И как исторически сложилось, одной России по итогу они и нужны будут. Эх, украинцы. Ну ничего. Денацифицируем и будем мирно жить», — написал Miracle.

«А что так? Соседи рассказали о своём горьком опыте и посоветовали, что, наверное, не надо», — отметила Lyudmila.

«Куда она денется?..» — спросил anti lope.

«Открестились», — написал один из участников обсуждения.

«Уже слышу визги «а нас-то за что?!» — шутит Ирина.

«Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что украинских беженцев не следует интегрировать в датское общество. Статус беженца временный, они должны вернуться и помочь отстроить родину.

— Датчане, но мы же одна семья свободных европейских народов?

— Конечно! Дверь с той стороны закройте», — с сарказмом написал автор телеграм-канала «Запрещенная Украина».

Двери ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Так они и вернутся на родину, только не помогать отстраивать, а когда уже все отстроится!» — считает Anna.

«Да никто их не и собирается интегрировать. Европе нужны новые рабы», — написал один из участников обсуждения.

«Так… [выгонят] потом со всех стран, наверное», — выразил предположение Vasya.

«Да ладно! Как же ж так же ж! Они ж ведь так стремились в Европу! Они же европейцы! Ото так зрада!» — не без иронии добавила Юлия С.

«Гостеприимно, ничего не скажешь», — с сарказмом пишет Platon.

«Нетушки, не нужны нам обратно такие «подарки». Получили — распишитесь и живите с этим», — иронизирует Valery G.V.

«Сами-то пусть подумают. 30 лет манили Европой украинцев, и теперь их мечта сбылась. Европа и статус беженца с пособиями. Да… вы их оттуда [не] выгоните», — написал Андрей.

«Не для того они бежали к вам, чтобы вернуться», — отметила Татьяна Н.

«Наивная датская женщина. Ты бойся другого. Как бы они Данию, да и всю Европу, под себя не переформатировали…» — с сарказмом отметил Николай.

«Украинцы никому не нужны. Нужна Украина, постоянно… кусающая Россию за штанину», — пишет Александр К.

«А они думали, их с распростертыми руками там ждут, готовы посадить их себе на шею. Мечтатели», — отреагировал Стас К.

«Европа такая гостеприимная, говорили они…» — с сарказмом написал Анатолий Ш.

«А как же «весь мир с нами»?» — задался вопросом Вячеслав Я.

«Я в шоке от того, как эти датчане цинично уклонятся от своих обязанностей перед украинцами», — добавил не без сарказма Женя Ф.

«Недолго музыка играла…» — с сарказмом подытожил Vалик.

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