Москва, 23 марта, 2022, 13:07 — ИА Регнум. 26 марта в Московском суворовском военном училище (СВУ) состоится день открытых дверей в формате онлайн. С 11:00 по московскому времени в прямом эфире на вопросы ответит начальник училища генерал-лейтенант Виктор Поляков. Об этом рассказал заместитель председателя Попечительского Совета Московского СВУ, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

Дарья Драй ИА REGNUM Суворовцы

«В рамках онлайн-мероприятия запланированы выступления заместителя начальника училища по учебной работе, начальника медицинского пункта, педагога-психолога. Участникам будут продемонстрированы видеоролики об истории прославленного учебного заведения, особенностях обучения и условиях проживания, а также о материально-технической базе училища Подробная информация о дне открытых дверей будет опубликована на официальном сайте Московского СВУ», — пояснил заместитель председателя Попечительского Совета Московского СВУ, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

В настоящее время в Московском СВУ в 7 учебных ротах обучается свыше 500 суворовцев. Образовательный процесс в училище рассчитан на семь лет. В него входят основное общее — 5−9 классы и среднее общее образование, это 10−11 классы. Обучение ведётся по школьной программе, но помимо общеобразовательных предметов суворовцы получают дополнительное образование: военно-прикладное, спортивное, лингвистическо-языковое, художественно-эстетическое и музыкальное. После окончания учебного завидная выпускникам вручается нагрудный знак «Суворовское военное училище» и алый погон.

Напомним, Московское (Горьковское) СВУ было создано в 1944 году в городе Горький. В 1956 году его перевели в столицу в район Фили. Начиная с 1992 года учебное заведение располагается в Бабушкинском районе Москвы. За период своего существования училище дало путёвку в жизнь более 14 тысячам воспитанникам. Ритуал посвящения в суворовцы проходит в Зале воинской Славы Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе, а церемония выпуска на Соборной площади Московского Кремля. Воспитанники училища регулярно участвуют в парадах на Красной площади.