Москва, , 13:06 — REGNUM Возможность высылки российских дипломатов из Польши может стать «свободным падением» по всем направлениям отношений этой страны с РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Мы видели и слышали такие сообщения СМИ. Если эти сообщения соответствуют действительности, то это продолжение свободного падения, что называется, по всем направлениям наших отношений», — сказал Песков.

По его словам, без ответа такие действия не останутся.