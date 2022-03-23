Шарм-эль-Шейх, Египет, , 13:08 — REGNUM Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси и наследный принц Абу-Даби Мохаммед бен Заид провели в Шарм-эль-Шейхе встречу на высшем уровне. Об этом 23 марта сообщает Al-Araby-al-Jadid.

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По данным журналистов, в ходе встречи обсуждался ряд вопросов региональной политики. В частности, власти Израиля обратились к правительству ОАЭ с просьбой прекратить поддержку сирийского правительства Башара Асада. Израильская сторона полагает, то такое решение позволит сократить влияние Ирана на Ближнем Востоке.

Журналисты издания также полагают, что в ходе встречи обсуждалось создание широкой анти-иранской коалиции на Ближнем Востоке, в которую кроме Израиля и ОАЭ должны войти Иордания и Турция.