Москва, , 13:05 — REGNUM В своих действиях против России Вашингтон оказывает на другие страны неприкрытое и мало связанное с дипломатией давление. Об этом 23 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

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«То, что в плане всестороннего противодействия нашей стране Соединенные Штаты оказывают уже неприкрытое и малодипломатичное давление на все страны — это всем хорошо известно», — сказал представитель Кремля.

Также он отметил, что т.н. «Большая двадцатка» (G20) является многосторонним форматом, где существует различные точки зрения.

При этом Песков добавил, что власти США не перестанут оказывать своего давления на другие страны.

«Понятно, что американцы будут продолжать давить на разные страны. Но, как мы видим, все-таки целый ряд государств предпочитают придерживаться своей независимой и суверенной точки зрения», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединённые Штаты намерены обсудить с другими странами возможность исключения России из G20.