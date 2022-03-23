Москва, 23 марта, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Действия властей Польши по высылке российских дипломатов из страны без ответа на останутся. Об этом сегодня, 23 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Он уточнил, что без ответа действия Польши в случае высылки дипломатов РФ не останутся,

«Это продолжение свободного падения Европы по всем направлениям», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 40 российских дипломатов будут высланы из Польши за шпионаж. Об этом решении польские власти должны объявить 23 марта.

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