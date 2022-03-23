Москва, 23 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Решение НАТО об отправке миротворческого контингента на Украину было бы крайне опасным шагом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением», — сказал Песков.

Он напомнил о проведении на Украине специальной военной операции в защиту ДНР и ЛНР, в связи с чем «любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям».