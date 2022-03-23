Тверь, 23 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. На 6,8 тысячи гектаров будет увеличена общая посевная площадь под агрокультуры в хозяйствах Тверской области в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Трактор в поле

Посевные площади в регионе будут увеличены с 477,7 тыс. га в 2021 году до 485,5 тыс. га. Под урожай-2022 хозяйствами региона было засеяно озимыми зерновыми культурами 18,5 тыс. га — на 7,9 тысячи га больше, чем годом ранее.

Под яровой сев в Тверской области, по плану, будет отведено 133,4 тыс. га. Планируется посеять яровых зерновых и зернобобовых культур 61,4 тыс. га, технических культур — 6,2 тыс. га, картофеля — 14,0 тыс. га, овощей — 2,3 тыс. га, кормовых культур — 49,5 тыс. га.

На данный момент обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур для ярового сева составляет 65,7%, картофеля — 89,5%. К началу полевых работ готовится более 2200 тракторов, а также культиваторы и прицепная техника. В настоящее время готовность техники составляет более 81%.