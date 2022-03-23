Уфа, , 13:06 — REGNUM Фермерские хозяйства в Башкирии обеспечивают до 15% всего объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе. Об этом 23 марта сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на заседании республиканского правительства.

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«Сегодня в Башкирии работают более 6 800 фермерских хозяйств, которые обеспечивают до 15% всего объема производства сельскохозяйственной продукции. При этом до 40 процентов приходится на личные подсобные хозяйства. Для нас это хороший потенциал для развития фермерства и увеличения производства товарной продукции», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Чиновник также сообщил, что малые формы хозяйствования в регионе играют существенную роль в наращивании объемов производства сельскохозяйственной продукции.

«Занимая 16% площади сельскохозяйственных угодий в регионе, в 2021 году фермеры произвели 33% зерна, 20% сахарной свеклы, 78% овощей защищенного грунта, порядка 13% молока и 6% мяса. За счет вовлечения крупных хозяйств населения к 2030 году планируем довести долю фермеров в валовой продукции сельского хозяйства до 20%. Здесь, безусловно, нам помогают программы государственной поддержки», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства региона Рамил Нуриахметов.

Отмечается, что поддержка фермеров и сельхозкооперативов в регионе осуществляется в рамках реализации республиканского проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», программ «Семейные фермы» и улучшения материально технической базы сельхозкооперативов.

Сообщается, что в текущем году в регионе стартует новая программа «Агротуризм». На ее реализацию в регионе намерены направить 7,4 млн рублей бюджетных средств.

Сообщается, что в 2019—2021 годах общий объем государственной поддержки малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Башкирии составил 2, 271 млрд рублей.