Сеул, , 13:02 — REGNUM Более половины жителей Южной Кореи выступают против плана избранного президента Юн Сок Ёля по переносу президентского офиса из Голубого дома в здание минобороны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

Опрос Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно опросу, проведенного 22 марта среди 500 человек, 53,7% респондентов не одобряют перенос резиденции в штаб-квартиру министерства обороны. Противоположного мнения придерживаются 44,6% опрошенных.

Известно, что среди лиц 40−49 лет против переноса выступили 62,2% опрошенных, среди лиц в возрасте 20−29 лет — 59,9%, среди лиц в возрасте 50−59 лет — 56,1%, среди лиц старше 70 лет — 61,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил о переносе своей администрации в здании министерства обороны.

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