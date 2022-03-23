Стокгольм, 23 марта 2022, 13:22 — REGNUM Последние события в Европе заставили обратить пристальное внимание на все оборонные соглашения, которые Швеция заключила с многими странами. Однако при изучении политики безопасности северного государства возникает логичный вопрос: «Кто придет, кто обязан прийти на помощь скандинавской стране в случае войны?». На этот вопрос 23 марта постарались ответить журналисты SVT, пообщавшись со старшим преподавателем Шведского колледжа национальной обороны Магнусом Кристианссоном.
Кристианссон обратил внимание зрителей на тот факт, что соглашение о военном сотрудничестве не есть военный пакт, который обязывает стороны прийти на помощь в случае конфликта.
«Военное сотрудничество создает возможности в различных комбинациях между помощью и поддержкой в кризисной и военной ситуации. Но речь не идет о пакте, поэтому никаких обязательств оказывать военную поддержку [Швеции] просто не существует», — объяснил Кристианссон.
Напомним, что в тот же день, 23 марта, лидер оппозиции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция больше не является нейтральной страной, а в случае прихода к власти правых сил заявка на членство в НАТО будет подана.
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