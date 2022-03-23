Стокгольм, 23 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Последние события в Европе заставили обратить пристальное внимание на все оборонные соглашения, которые Швеция заключила с многими странами. Однако при изучении политики безопасности северного государства возникает логичный вопрос: «Кто придет, кто обязан прийти на помощь скандинавской стране в случае войны?». На этот вопрос 23 марта постарались ответить журналисты SVT, пообщавшись со старшим преподавателем Шведского колледжа национальной обороны Магнусом Кристианссоном.

Швеция

Кристианссон обратил внимание зрителей на тот факт, что соглашение о военном сотрудничестве не есть военный пакт, который обязывает стороны прийти на помощь в случае конфликта.

«Военное сотрудничество создает возможности в различных комбинациях между помощью и поддержкой в кризисной и военной ситуации. Но речь не идет о пакте, поэтому никаких обязательств оказывать военную поддержку [Швеции] просто не существует», — объяснил Кристианссон.

Напомним, что в тот же день, 23 марта, лидер оппозиции Ульф Кристерссон заявил, что Швеция больше не является нейтральной страной, а в случае прихода к власти правых сил заявка на членство в НАТО будет подана.