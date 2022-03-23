Москва, , 13:07 — REGNUM Решение о введении на Украину миротворцев НАТО стало бы опрометчивым и опасным, соприкосновение с ними российских войск грозит сложными последствиями. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 23 марта журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Представитель Кремля отметил, что на Украине продолжается российская военная спецоперация, а это значит, что станет возможным столкновение военных России и стран НАТО. Это может привести «к вполне понятным труднопоправимым последствиям».

«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об опасных последствиях возможного ввода миротворческого контингента НАТО на Украину предупредил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он предположил, что власти Польши, заявляющие о необходимости отправки миротворцев, хотели бы закрепиться в западной части Украины.

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