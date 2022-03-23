Первоуральск, Свердловская область, 23 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Житель Первоуральска Свердловской области отсудил у работодателя 1 млн рублей. Мужчина получил тяжелые производственные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

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Свердловчанин с 2019 года работал водителем мусоровоза. В мае 2021 года он производил шиномонтаж колеса грузового автомобиля. Во время работ замочное кольцо, вылетев из глаза диска, ударило мужчину по ногам и лицу. В результате уралец получил переломы ноги и скулы, а также сотрясение головного мозга. В ходе расследования было установлено, что травмы водитель получил из-за нарушения работодателем требований охраны труда.

Свердловчанин обратился в суд. Он требовал взыскать с работодателя 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 25 тыс. рублей на судебные расходы. Областной суд Свердловской области удовлетворил иск частично. Предприятие обязали выплатить пострадавшему 1 млн рублей без взыскания средств на судебные расходы.