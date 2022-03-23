Москва, , 13:01 — REGNUM Уважаемый Владимир Владимирович!

Это мое письмо обращено именно к Вам, а не тем чиновникам, которые дают за Вас мне ответы.

Мне пришлось не один раз обращался к Вам по двум взаимосвязанным вопросам, по которым получал бюрократические отписки.

Но это было вчера. До начала войны с мировой глобальной гегемонией.

Сегодня же все то, о чем я писал Вам вчера звучит совершенно по-другому.

По-другому. Потому что передовые ряды нашего общества заполняет истинный, а не квасной, ПАТРИОТИЗМ.

О чем были мои письма?

Первые — о том, чтобы вернуть России День Победы над империалистической Японией. Четкий и ясный для всех граждан России ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ, который должен отмечаться, как и ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД ГЕРМАНИЕЙ торжественно и ежегодно по всей России.

Что я получаю в ответ — всевозможные отписки от Вашего ближайшего окружения, из которых я могу понять только одно — этих людей, которым вы доверили отвечать людям за ВАС, совершенно не интересует вопрос о НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ нашей страны. Они далеки от великих побед и великих свершений нашего народа. И с этими вашими бюрократами мы далеко не продвинемся в вопросах денатификации, потому что эти люди не понимают главного — только гордость за свою страну и свой народ, за те великие подвиги, которые совершили наши соотечественники — наши предки, может лежать в основе истинной, а не лживой, парадной, квасной денацификации.

Это первое, о чем я писал, и на что мне в ответ прислали бюрократические закорючки и бессмысленные словесные выверты.

Но без ДНЯ ПОБЕДЫ НАД ЯПОНИЕЙ нет и не будет нашей полной ПОБЕДЫ. А в Китае и в Корее, напомню, — это Дни национального торжества.

И второе. Еще более важное, и еще более незащищенное — это тема «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ».

По сути, это тема наших стариков, рожденных и выросших в годы войны. Не важно, на какой территории СССР — важно, что это случилось в самые тяжелые, самые ответственные, самые страшные годы. И на плечи именно этих детей легло все то, что мы называем достижениями Советского Союза — вплоть до выхода первого человека Земли в открытый космос.

ДЕТИ ВОЙНЫ — это собирательный возраст. Это наши ОТЦЫ и МАТЕРИ. Без заботы о своих стариках не существует никакого — ни истинного, ни квасного — ПАТРИОТИЗМА. Именно с любви к родителям и зарождается любовь к Родине, к своему ОТЕЧЕСТВУ.

И что же мы предложили? И Президенту России, и президенту Республики Беларусь?

Самое что ни есть простое: В России — вернуться к проекту Закона «О детях войны», отклоненного в 2018 году фракцией «Единая Россия». В Республике Беларусь — тоже обратить внимание на проблемы наших стариков.

И что же?

Почитайте ответы. И вы своими глазами увидите, какими словами, с каким уважением отнеслись к нашему письму в Республике Беларусь. Ниже мы публикуем официальные ответы.

А в родной Москве — нам посоветовали невесть что, но только не по существу задаваемого вопроса.

Обратите внимание с какой чиновничьей спесью и брезгливостью отнеслись к нашему обращению бюрократы из Администрации Президента — высшей государственной инстанции, куда мы вправе обращаться в соответствии с Конституцией России.

И не только обращаться. Но и получать вразумительные, объективные, трезвые по своей сути ответы на свои обращения.

Судя из ответа кремлевских бюрократов, наше письмо там даже не прочитали. Иначе они бы не наполнили свой ответ той откровенной чепухой, чтобы прикрыться видимостью какого-то официального ответа.

Но суть, Владимир Владимирович, не в этом.

Суть в том, что ваше бюрократическое окружение НЕ РЕАГИРУЕТ на те вопросы, с которыми к ВАМ, ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ, обращается наш народ, граждане страны, которые выбирали Вас своим президентом, и для которых вы ЛИЧНО, а не ваше это окружение, являетесь ГАРАНТОМ наших конституционных прав и обязанностей.

И спрашиваем мы с Вас, а не с них.

И скажем прямо — те люди, которых вы поставили на важнейшие посты по связи ВАС с народом, этого Вашего и, тем более, НАШЕГО доверия не оправдывают.

И в тот период нашей отечественной истории, когда эта связь Президента и НАРОДА должна быть наиболее ощутима и крепка, ваше чиновничье окружение, наоборот, предпринимает просто неимоверные усилия, чтобы эту связь не только всячески ослабить, но и разорвать.

Наверное, не нужно говорить о том, чем все это может быть ЧРЕВАТО…

И для ВАС. И для НАС.

— С искренним уважением, Вячеслав Константинович Зиланов, экс-заместитель министра рыбного хозяйства СССР, заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный гражданин Мурманской области.

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