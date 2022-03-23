Москва, , 13:00 — REGNUM В вопросе противодействия России США без стеснения оказывают давление на другие государства. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«То, что в плане всестороннего противодействия нашей стране Соединенные Штаты оказывают уже неприкрытое и малодипломатичное давление на все страны — это всем хорошо известно», — сказал Песков.

Он отметил, что формат G20 является многосторонним, и в нём присутствуют различные точки зрения.

Песков выразил уверенность в том, что США продолжат «давить на разные страны»: «Но, как мы видим, все-таки целый ряд государств предпочитают придерживаться своей независимой и суверенной точки зрения».