Донецк, , 13:00 — REGNUM Донецкий город Ясиноватая дважды подвергся обстрелу вооружённых формирований Украины. Об этом 23 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В представительстве республики в СЦКК зафиксировали обстрелы Ясиноватой в 10:00 и 12:30, оба раза с территории Авдеевки. Первый раз по городу было выпущено три снаряда калибром 122 мм, второй раз — шесть снарядов того же калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР в результате обстрела украинских войск получили ранения три человека.