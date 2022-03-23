Москва, 23 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Материально-техническое обеспечение является главной проблемой российского спорта в нынешних условиях. Об этом 23 марта заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на встрече с главами российских спортивных федераций.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

«Основная проблема — материально-техническое обеспечение, она связана с уходом технических партнёров», — сказал Матыцин.

Он отметил, что Минспорт ждём предложений, чтобы заменить ушедшие компании.

Также он добавил, что российский спорт уходит в изоляцию в связи с санкциями, а Минспорт продолжает работать с международными федерациями.