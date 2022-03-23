Екатеринбург, 23 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Министерство образования и молодежной политики Свердловской области переименовали в знак поддержки спецоперации России на Украине. Новое название ведомства «министерство обраZоVания». Соответствующая информация указана на официальном сайте министерства.

(сс) Z

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Такое наименование ведомство сохранит в течение недели, сообщает ura.ru со ссылкой на министра Юрия Биктуганова. Посредством присоединения к акции сотрудники министерства выражают поддержку президенту России Владимиру Путину, отметил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники региональной Госавтоинспекции также поддержали проведение спецоперации России на Украине. Инспекторы ДПС выстроили патрульные машины в виде букв Z и V. Произошло это на стоянке возле здания управления ГИБДД по Свердловской области.