Ракка, Сирия, , 13:03 — REGNUM Окрестности города Айн-Исса в сирийской провинции Рака попали под обстрел со стороны районов Сирии, находящихся под контролем турецкой армии. Об этом 23 марта сообщает Kurdistan 24.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, под удар попали деревни Хирбет ай-Байда и Мулак. В результате обстрела пострадали как минимум двое мирных жителей. Также были разрушены несколько жилых и хозяйственных построек.

По данным журналистов, целью обстрела стали объекты курдского ополчения, которое удерживает под контролем ряд территорий вблизи границы Турции и Сирии.