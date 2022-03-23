Ракка, Сирия, 23 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Окрестности города Айн-Исса в сирийской провинции Рака попали под обстрел со стороны районов Сирии, находящихся под контролем турецкой армии. Об этом 23 марта сообщает Kurdistan 24.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По данным журналистов, под удар попали деревни Хирбет ай-Байда и Мулак. В результате обстрела пострадали как минимум двое мирных жителей. Также были разрушены несколько жилых и хозяйственных построек.

По данным журналистов, целью обстрела стали объекты курдского ополчения, которое удерживает под контролем ряд территорий вблизи границы Турции и Сирии.