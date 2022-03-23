Оренбург, , 12:57 — REGNUM В Оренбурге конкурсная комиссия 23 марта определилась с двумя кандидатами на пост главы города. Информация об этом опубликована на официальном портале муниципалитета.

Кресло руководителя Khabar 24

Победителями конкурса стали директор горнолыжного курорта «Кувандык 365» Дмитрий Васильев и первый заместитель главы города Оренбурга Сергей Салмин, который в настоящее время является и.о. мэра. Голосование горсовета за кандидатов состоится 24 марта.

Напомним, в конце сентября 2021 года экс-глава Оренбурга Владимир Ильиных подал в отставку. В октябре горсовет ее одобрил. Процедуру избрания мэра сильно растянули. Изначально планировалось, что конкурс состоится 19 ноября, но сроки сдвинули на 23 декабря 2021 года. Однако и в это время конкурс не состоялся. На должность главы города претендовали 20 человек. Основным претендентом называют Салмина.

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