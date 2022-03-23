Калуга, 23 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Калужской области с осуждённого, совершившего побег, взысканы деньги, затраченные на его розыск, сообщили 23 марта корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Колония

В августе 2021 года осужденный, отбывающий наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении, был выведен за пределы исправительного учреждения для оказания медицинской помощи. Он самовольно покинул медицинское учреждение, тем самым совершив побег из мест лишения свободы. Для установления местонахождения осужденного Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по Калужской области были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых беглец задержан.

Калужской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях в суд направлено исковое заявление о взыскании с осужденного денежных средств, затраченных на его розыск и лечение в случае умышленного причинения вреда своему здоровью. Суд удовлетворил исковые требования прокурора, с осужденного взысканы в полном объеме понесенные затраты.