Новости сюжета
«Противостояние России и США»
Пленный раскрыл тактику «Азова»* в Мариуполе
*запрещённая в России организация
Донецк,
23 марта 2022, 12:55 — REGNUM Националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует в Мариуполе специальную тактику, сообщил взятый в плен военнослужащий ВСУ.
Самоходная гаубица «Богдана»
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По его словам, боевики украинского нацбата специально отстреливаются из жилых кварталов и сразу уезжают в другое место.
«Отстреливаются самоходными установками. Вокруг госпиталя отстреливаются — и сразу выезжают», — рассказал пленный. Кадры его допроса опубликовала Народная милиция Донецкой Народной Республики.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе по-прежнему остаётся до 150 тыс. человек.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.