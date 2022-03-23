* запрещённая в России организация

Донецк, 23 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует в Мариуполе специальную тактику, сообщил взятый в плен военнослужащий ВСУ.

Самоходная гаубица «Богдана»

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По его словам, боевики украинского нацбата специально отстреливаются из жилых кварталов и сразу уезжают в другое место.

«Отстреливаются самоходными установками. Вокруг госпиталя отстреливаются — и сразу выезжают», — рассказал пленный. Кадры его допроса опубликовала Народная милиция Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе по-прежнему остаётся до 150 тыс. человек.