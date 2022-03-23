Астана, 23 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Министерство энергетики Казахстана ищет новые маршруты транспортировки нефти, из-за того, что на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) произошла авария. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба минэнерго.

Bruno Girin Добыча нефти в Каспийском море

«В настоящее время Министерством энергетики проводятся консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам», — говорится в сообщении.

Ранее замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил, что ремонт повреждённого выносного причального устройства (ВПУ) может затянуться до двух месяцев из-за санкций. Это вызовет выпадение экспорта нефти в объёме около 1 млн баррелей в сутки.

Напомним, на морском терминале КТК из-за сильного шторма получили повреждения ВПУ-3 и ВПУ-2. Были повреждены силовой каркас и плавучий шланг. Нефтепровод КТК построили для перевалки нефти, добытую в Казахстане.