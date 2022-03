Вашингтон, , 14:19 — REGNUM Американский рэп-артист Lil Skies (Киметриус Кристофер Фуз) поделился тизером предстоящего клипа под названием Play This at My Funeral. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале музыканта 23 марта.

Lil Skies Скриншот YouTube

Известно, что премьера самого клипа состоится 25 марта 2022 года, а в его съёмках также принял участие певец Лэндон Кьюб. Центральной локацией видео, как ожидается, станет кладбище, посреди которого музыканты расскажут печальную историю любви.

Напомним, что Lil Skies начал профессиональную музыкальную деятельность в 2016 году, выпустив дебютный микстейп. В настоящее время дискография рэпера насчитывает два студийных альбома.

