Туринск, Свердловская область, 23 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Жителя Туринска Свердловской области осудили за убийство супруги. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Конфликт возник из-за претензий женщины. Она упрекнула супруга в отсутствии работы. Тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил жену ножом. В результате полученных травм свердловчанка скончалась на месте происшествия.

Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.