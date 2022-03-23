Джакарта, 23 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Теуку Фаизашах получил информацию об индонезийском рыболовном судне, затонувшем в водах Австралии, сообщает Kompas.

Jacqueline1961 Рыбацкие лодки

Теуку Фаизашах заявил, что в настоящее время генеральное консульство Индонезии в Перте координирует свои действия с местными властями, чтобы определить причину, по которой затонуло судно.

Правительство уделяет особое внимание состоянию трех рыбаков, которые выжили в результате инцидента, однако они все еще находятся в критическом состоянии.

Девять членов экипажа рыбацкой лодки из Индонезии считаются погибшими после того, как судно перевернулось примерно в 630 км от города Брум в Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер парламента Индонезия Пуан Махарани призвала парламент Южной Кореи активизировать сотрудничество в различных областях, особенно в сфере здравоохранения, цифровой трансформации и финансов.