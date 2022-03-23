Красногорск, 23 марта, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Правительство Московской области в 2022 году направило на поддержку производителей хлеба порядка 100 млн рулей, сообщили 23 марта в пресс-службе Минсельхозпроды региона.

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Производители хлеба в Подмосковье получат субсидии и смогут компенсировать часть затрат на производство и реализацию продукции. Отмечается, что сейчас для хлебопекарная отрасль испытывает большую финансовую нагрузку из-за роста цен на сырье и упаковку на 25−40%.

Хлебопекари, если у них зафиксирована отпускная стоимость продукции, будет выдаваться около 2,5 тыс. рублей на 1 тонну хлеба. Цена будет фиксироваться по отношению к средней отпускной за последний месяц до получения дотации.

Как сообщает ИА REGNUM, в Подмосковье в хлебопекарной отрасли области работают более 40 крупных и около 60 малых предприятий. Создано более 9 тыс. рабочих мест.

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