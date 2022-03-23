Екатеринбург, 23 марта, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге приостановлены техническое обслуживание и ремонт служебных иномарок полиции. Письмо об этом подписал начальник городского УМВД Игорь Озеров.

Полиция

Скан документа опубликовал телеграм-канал Baza. Из него следует, что с 1 апреля использование иномарок сотрудниками полиции приостанавливается.

Отметим, глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил журналистам факт проблем с ремонтом и техобслуживанием. Это связано с нехваткой запчастей, вызванной санкциями. Впрочем, он заверил, что о запрете на эксплуатацию такого транспорта речи не идёт.