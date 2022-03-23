Сеул, 23 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Заместитель министра экономики Юн Сон Док провел видео встречу с помощником госсекретаря США по экономическим и торговым вопросам Рамином Толуи, с которым обсудил пути расширения экономического сотрудничества, включая цепочки поставок. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Defense.gov Флаги США и Южной Кореи

В ходе разговора представитель Южной Кореи заявил о поддержке Сеулом концепции экономического взаимодействия в Индо-Тихоокеанском регионе (IPEF), выдвинутой правительством Джо Байдена в рамках новой Индо-Тихоокеанской стратегии США.

Ранее правительство США объявило об официальном запуске инициативы, направленной на развитие сотрудничества со странами Индо-Тихоокеанского региона в ряде областей, включая справедливую торговлю, цифровую экономику, декарбонизацию и возобновляемую энергетику.