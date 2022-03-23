Ульяновск, 23 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. На дороге федерального значения А-151 Цивильск — Ульяновск планируют капитально отремонтировать участок протяжённостью 8 км. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дороги

Заказчиком является ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» («Волго-Вятскуправтодор»). Победитель конкурса должен будет капитально отремонтировать 8-километровый участок на дороге федерального значения А-151 Цивильск — Ульяновск (км 191+000 — км 199+000) в Ульяновском районе Ульяновской области. Это дорога второй категории с четырёхполосным движением.

Начальная цена контракта определена в размере 1 691 341 150 рублей. Данные средства выделяются из федерального бюджета.

Заявки завершат принимать 6 апреля. При подписании контракта подрядчик должен приступить к работе 1 июня 2022 года и обновлённый участок дороги к 30 ноября 2024 года.