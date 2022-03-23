Москва, 23 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Одно из требований России к Украине коснётся законодательства, направленного против русского языка. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 23 марта во время выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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По его словам, все возможности для русского языка на Украине «добили окончательно» после прихода к власти Владимира Зеленского. Были приняты соответствующие законы.

«Мы сейчас будем требовать это отменить», — сказал Лавров.

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