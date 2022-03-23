Улан-Удэ, 23 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. За три последних года в столице Бурятии Улан-Удэ построено и реконструировано шесть школ. В связи с этим острой остаётся проблема дефицита педагогов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство образования Республики Бурятия Средняя общеобразовательная школа №40 в Улан-Удэ

По словам мэра Игоря Шутенкова, ежегодно в городских школах не хватает более 300 учителей.

«Эту задачу нам предстоит решить совместно с правительством республики в ближайшее время», — отметил он.

Глава города рассказал о готовящемся пакете предложений в правительство для решения этой проблемы. Последнее слова, по его мнению, будет за депутатами регионального заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя пожаловались главе республики Алексею Цыденову на чрезмерные проверки, а также огромные штрафы. По словам педагогов, из-за частых проверок детей им учить становится некогда.

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