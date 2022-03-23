Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге за 2021 году умерло от туберкулеза менее 90 человек, и показатель смертности от этой болезни снижается каждый год. Об этом 23 марта сообщил и.о. заместителя директора по науке Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РФ Александр Муравьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Проба Манту GregMontani

«Это менее 10 на 100 тыс. населения. Это крайне низкий показатель, особенно если сравнивать этот показатель с двухтысячными годами. Показатель снижается каждый год», — подчеркнул специалист.

В свою очередь начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия отметила, что в целом обстановка по туберкулезу в Петербурге оценивается как благополучная.

«Показатели заболеваемости и взрослого, и детского населения в Санкт-Петербурге ниже, чем в целом в России. Но тем не менее ежегодно в Петербурге выявляется более 1 тыс. случаев активного туберкулёза, в том числе около 50 — среди детей от 0 до 15 лет», — добавила Чхинджерия.