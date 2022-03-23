Санкт-Петербург, 23 марта 2022, 12:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге за 2021 году умерло от туберкулеза менее 90 человек, и показатель смертности от этой болезни снижается каждый год. Об этом 23 марта сообщил и.о. заместителя директора по науке Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РФ Александр Муравьев, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Это менее 10 на 100 тыс. населения. Это крайне низкий показатель, особенно если сравнивать этот показатель с двухтысячными годами. Показатель снижается каждый год», — подчеркнул специалист.
В свою очередь начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия отметила, что в целом обстановка по туберкулезу в Петербурге оценивается как благополучная.
«Показатели заболеваемости и взрослого, и детского населения в Санкт-Петербурге ниже, чем в целом в России. Но тем не менее ежегодно в Петербурге выявляется более 1 тыс. случаев активного туберкулёза, в том числе около 50 — среди детей от 0 до 15 лет», — добавила Чхинджерия.