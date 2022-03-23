Москва, 23 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. С 23 марта в Москве начался приём заявок на получение грантов для запуска работы новых точек быстрого питания. Об этом 23 марта сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Василий Иванов ИА REGNUM Шаурма навынос

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По её словам, на эти цели в бюджете города предусмотрено 500 млн рублей. Сумма грантов составит от 1 до 2,5 миллиона рублей и будет зависеть от площади точки питания. Претендовать на финансовую помощь смогут только заведения, которые работают в среднем ценовом сегменте. При этом юридическое лицо должно быть зарегистрировано не менее чем за год до подачи заявки.

«Подать документы можно начиная с сегодняшнего дня. Прием заявок продлится до 30 июня. Получить гранты смогут предприниматели, которые открыли точку быстрого питания после 16 марта. Обязательное условие участия в программе — создание в городе новых рабочих мест», — сказала Сергунина.