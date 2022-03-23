Москва, 23 марта, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Бизнес с российскими корнями, зарегистрированный на Западе, может вернуться домой, и сегодня для этого существуют механизмы. Об этом в ходе брифинга заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Kremlin.ru Максим Решетников

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«Это процедура, когда бизнес с российскими корнями, зарегистрированный в западных юрисдикциях, испытывает необходимость вернуться домой», — сказал Решетников.

По его словам, такие процедуры упрощаются, и уже 24 февраля 8 компаний переехали в Россию, и ещё 26 заявок были на рассмотрении.

Решетников подчеркнул, что, переезжая, бизнес должен обеспечить физическое присутствие в стране.