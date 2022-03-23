Стокгольм, 23 марта, 2022, 12:44 — ИА Регнум. 23 марта лидер правой оппозиции Швеции сделал заявление, которое, возможно, было на устах многих политиков, но которое никто не решался произнести. Лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон прямо заявил, что Швеция «больше не является нейтральной страной». О последствиях такого резкого разворота внешнеполитической линии оппозиции в эфире SVT рассказала политический обозреватель Элизабет Марморштейн.

Pixabay.com Флаг Швеции

«Это кардинальное изменение позиции, которое можно свести к двум пунктам: «Умеренные» открывают для Швеции возможность вступления в НАТО, даже если Финляндия этого не делает, а также это означает, что Социал-демократы больше не могут это блокировать», — объяснила Марморштейн.

Она также считает, что с учетом последнего развития событий в Европе в Швеции сложилось общественное мнение, которое благоприятно для вступления страны в НАТО. Таким образом, проводником этой политики будут выступать правые силы, которым, ни много ни мало, необходимо победить на выборах в сентябре.