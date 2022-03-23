Ростов-на-Дону, , 12:54 — REGNUM Польше выгоден наплыв беженцев с Украины, считает директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа», кандидат исторических наук Эдуард Попов. Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 23 марта.

Украина и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина, перефразируя классика, — больной человек Европы. И Польша пытается преуспеть, обогатиться за счёт этого больного человека территориями и людьми. Люди сейчас являются не менее ценным активом, чем территории, поскольку это рабочие руки, которых не достает польской экономики. В то время, как старая Европа несёт тяжёлые экономические потери, Польша, которая является постоянным получателем помощи финансовой из Евросоюза, напротив, получает дополнительные очки ‑ и политические, и демографические, и финансовые», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По некоторым оценкам, в настоящее время Польша приняла около 2 млн беженцев из Украины.

«За каждого беженца с Украины, которого приютили в польской семье, идут выплаты. Причем не только непосредственно семьям, но и польскому бюджету. То есть Польше выгоден этот вал мигрантов с Украины. <…> Беженцы всегда играли большую роль в экономике Польши, поскольку предоставляли дешевые рабочие руки, в то время как сами поляки в большинстве работали гастарбайтерами на экономических объектах более богатых стран Европы. И польской экономике это было очень выгодно», — отметил Попов.