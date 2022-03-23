Оттава, 23 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Канадский певец Джастин Бибер решил отозвать иск против двух девушек, обвинивших его в изнасиловании. Информацию об этом предоставило издание Rolling Stone 23 марта.

Скриншот YouTube Джастин Бибер

Известно, что в 2020 году на Бибера анонимно подали в суд две девушки, заявившие об интимной связи с ним в 2014 и 2015 годах соответственно. Позднее музыкант направил ответный иск в суд за клевету, потребовав $20 млн в качестве моральной компенсации, однако теперь окончательно отозвал его.

Ранее Джастин Бибер заявил о том, что испытывает сильный страх за состояние здоровья своей жены, попавшей в больницу. Причиной госпитализации Хейли Бибер стало поражение мозга.