Стокгольм, 23 марта, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Между правительством Швеции и правой оппозицией существуют большие разногласия по поводу того, следует ли Швеции подавать заявку на членство в НАТО. В свою очередь лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные») считает, что нейтралитет Швеции больше не действует. Об этом он заявил 23 марта в эфире телеканала SVT.

Moderaterna.se Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон

Он также повторил свое ранее заявление — если оппозиция победит на парламентских выборах в сентябре и в Швеции будет сформирован правый кабинет министров под его руководством, то правительство подаст заявку на членство в НАТО.

«Внутренние процессы в рядах Социал-демократов не остановят Швецию. Если в риксдаге сформировалось большинство, то его надо использовать. Социал-демократы не имеют права налагать вето», — заявил Кристерссон.

Для лидера оппозиции все точки над «i» в вопросах политики безопасности Швеции также расставлены.

«Для меня все предельно ясно. Мы часть западного мира, мы часть свободного мира», — сказал политик.